Stade Rennais : Ludovic Blas fait une révélation choc !

Le milieu offensif, Ludovic Blas, a vécu un moment difficile lors de son départ du FC Nantes l’été 2023 et son transfert au Stade Rennais.

Stade Rennais : Ludovic Blas s’épanouit au SRFC

Le milieu offensif, Ludovic Blas, a quitté le FC Nantes et s’est engagé avec le Stade Rennais en juillet 2023 pour un montant de 15 millions d’euros. À Rennes, le crack français s’impose sous la direction des différents entraîneurs.

Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle de la Ligue 1 durant cette trêve internationale, Ludovic Blas a partagé les épreuves qu’il a traversées lors de son transfert du FC Nantes au club breton. Cette confidence intervient alors que le Stade Rennais inaugure ses nouvelles installations d’entraînement à la Piverdière 2, un complexe ultramoderne de 2 500 m².

« Mon passage de Nantes à Rennes a été dur pour moi. Déjà, ce n’est pas évident par rapport à la rivalité et par rapport à qui j’étais au club. Parce qu’on a fait et on a vécu beaucoup de choses pendant que j’étais là-bas. De partir à Rennes, ça a créé quelque chose de différent, ça a été chez moi, écrit sur mon portail. Ça a été assez compliqué pour moi cette période. Comme je l’ai dit, ce n’était que pour le foot, je trouvais que c’était la meilleure des choses pour ma progression. », a révélé le milieu rennais.

Ludovic Blas est l’un des hommes du nouvel entraîneur du SRFC, Habib Beye, cette saison. L’ancien Nantais a déjà disputé 26 rencontres toutes compétitions confondues avec le Stade Rennais cette saison, a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives.