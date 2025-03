Mercato FC Nantes : Une nouvelle pépite débarque au FCN !

Les dirigeants du FC Nantes pourraient boucler le transfert d’un jeune crack dans les prochaines semaines. Un milieu de terrain sénégalais fait des essais au FCN.

Mercato FC Nantes : Un milieu de terrain arrive au FCN

Un jeune crack pose ses valises au FC Nantes depuis quelques jours. Seydou Ndiaye, jeune international U20 sénégalais, est actuellement mis à l’essai par le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, selon les informations d’Africa Foot.

Seydou Ndiaye évolue au poste de milieu de terrain et fait partie des joueurs talentueux du championnat sénégalais. Il est un élément clé du Dakar Sacré-Cœur, club reconnu pour la qualité de sa formation et partenaire officiel de l’Olympique Lyonnais. Cette pépite est suivie de près par le club rhodanien.

En plus de ses belles performances en club, Seydou Ndiaye a contribué à la qualification du Sénégal pour le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), une compétition réservée aux joueurs qui évoluent sur le continent africain.

En test au FC Nantes, Seydou Ndiaye a une opportunité en or de convaincre Antoine Kombouaré et son staff. S’il parvient à montrer de belles qualités, les Canaris saisiront cette occasion pour s’attacher les services d’un joueur qui pourrait bien exploser au plus haut niveau.

