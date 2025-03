Le plus gros salaire à l’OM est une énorme surprise !

L’Olympique de Marseille, actuel deuxième de Ligue 1, possède aussi la deuxième masse salariale la plus élevée du championnat après le PSG. Et l’élément le mieux payé du club phocéen n’est pas forcément celui que l’on pourrait croire, quel que soit son rôle sur le terrain.

OM : Ce n’est pas un joueur qui touche le plus gros chèque

La gestion de Pablo Longoria repose sur la réduction des charges de l’OM. Le dirigeant marseillais, grâce aux départs de plusieurs joueurs clés ces dernières années, est parvenu à alléger la masse salariale. Le seul transfert de Pierre-Emerick Aubameyang à Al-Qadsiah FC a permis à l’OM d’économiser près de 650 000 euros par mois, soit environ 7,8 millions d’euros par saison. Mais ce départ a aussi ouvert la porte à de nouvelles recrues.

Avec l’arrivée de Pierre-Emile Højbjerg, cette baisse des charges n’a été que temporaire. Le curseur est vite remonté, surtout avec l’arrivée d’Adrien Rabiot. À eux deux, ils coûtent à l’OM près d’un million d’euros par mois, avec un salaire de 500 000 euros chacun. Ismaël Bennacer, recruté en provenance de l’AC Milan, bénéficie lui aussi d’un contrat avantageux avec environ 450 000 euros de salaire mensuel. Deux autres joueurs, Mason Greenwood et Geoffrey Kondogbia, touchent également cette somme.

Le capitaine marseillais, Leonardo Balerdi, ne figure même pas dans le Top 5 des plus gros salaires de l’OM. Il perçoit 350 000 euros par mois, soit 100 000 euros de moins que Kondogbia. Annoncé dans le viseur de l’AS Roma, il pourrait profiter de cette rumeur pour négocier une revalorisation salariale l’été prochain si le club souhaite le conserver. Valentin Rongier fait lui aussi partie du Top 10 avec un salaire de 330 000 euros mensuels.

Le gardien Geronimo Rulli n’est pas mal loti non plus, avec 300 000 euros par mois, suivi d’Amine Harit et ses 275 000 euros. La dernière recrue du club, Amine Gouiri, arrivé du Stade Rennais, touche quant à lui 270 000 euros. Les autres salaires de l’effectif tournent en moyenne autour de 250 000 euros, selon L’Équipe, qui a dressé ce bilan des rémunérations à l’Olympique de Marseille.

Mais la véritable surprise vient du plus gros salaire de l’équipe : il ne s’agit ni d’un dirigeant ni d’un joueur, mais bien de l’entraîneur Roberto De Zerbi. En quittant Brighton & Hove Albion, il ne rejoignait pas seulement un club prestigieux, il s’offrait aussi une belle sécurité financière. Son salaire est estimé à 550 000 euros par mois, faisant de lui le mieux payé du club.

