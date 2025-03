ASSE Mercato : L’effort énorme de Cardona pour revenir à Sainté

Revenu à l’ASSE pendant le mercato hivernal 2025, Irvin Cardona a dû consentir un important sacrifice financier pour retrouver les Verts six mois après son départ du club.

Mercato : Irvin Cardona baisse son salaire de moitié pour rejoindre l’AS Saint-Etienne

Prêté à l’ASSE pour six mois lors de la deuxième moitié de la saison précédente, Irvin Cardona avait été décisif dans la montée du club en Ligue 1. Il a inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives en 22 matchs de Ligue 2, incluant les barrages et les play-offs. Cependant, l’avant-centre français est retourné dans son club d’origine, le FC Augsbourg, à la fin de son prêt.

Sollicité à nouveau cet hiver pour renforcer l’AS Saint-Etienne, alors menacée de relégation en Ligue 2, l’attaquant de 27 ans a fait son retour dans le Forez le 28 janvier 2025. Il est revenu sous la forme d’un prêt de six mois, assorti cette fois-ci d’une option d’achat.

À voir Stade Rennais : Mauvaise nouvelle pour Ludovic Blas !

Irvin Cardona a consenti un effort financier pour revenir à l’ASSE. Selon les révélations de L’Équipe, son salaire mensuel brut chez les Verts est de 60 000 euros. Il percevait pourtant 120 000 euros par mois à l’Espanyol de Barcelone, où il était prêté par Augsbourg en début de saison. D’après le quotidien sportif, le natif de Nîmes a donc réduit son salaire de 50 % pour rejoindre Saint-Etienne. Un sacrifice considérable au profit du club stéphanois !

ASSE : L’attaquant français est déjà décisif

Sur le plan sportif, Irvin Cardona s’est montré immédiatement décisif dans l’équipe d’Eirik Horneland. Il a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives en 7 matchs de championnat, en tenant compte de la rencontre interrompue à Montpellier HSC où les Verts menaient (2-0).

Pour rappel, l’ASSE versait 25 000 euros par mois à Irvin Cardona en Ligue 2 la saison dernière, ce qui représentait le quart de son salaire estimé à 100 000 euros. Le FC Augsbourg prenait donc en charge les 75 000 euros mensuels restants.