ASSE : Deux remplaçants sont les mieux payés à l’AS Saint-Etienne

À l’ASSE, les deux plus gros salaires de l’effectif sont ceux de deux joueurs relégués sur le banc de touche. Cependant, ces salaires sont assez modestes comparés à ceux du PSG, de l’OM et de l’OL, trois clubs dominant le classement.

Salaires à l’ASSE : Abdelhamid et Sissoko en tête, mais sur le banc…

L’ASSE est remontée en Ligue 1 l’été dernier, mais les salaires des joueurs de l’équipe stéphanoise n’ont pas véritablement explosé. Ils sont toujours plafonnés en dessous de 100 000 euros brut mensuels.

Selon une enquête menée par L’Équipe, Yunis Abdelhamid (37 ans) est le joueur le mieux payé de l’équipe de Saint-Etienne. Son salaire mensuel brut est estimé à 80 000 euros. Le défenseur central a rejoint les Verts librement pendant le mercato estival et a été nommé capitaine par Olivier Dall’Oglio, fort de son expérience en Ligue 1, notamment sous le maillot du Stade de Reims.

Yunis Abdelhamid est suivi d’Ibrahim Sissoko (29 ans), le meilleur buteur de l’ASSE en Ligue 2 la saison dernière. Selon le quotidien sportif, il perçoit un salaire estimé à 70 000 euros brut par mois. Titulaire en début de saison sous les ordres de Dall’Oglio, le défenseur marocain et l’attaquant malien sont désormais remplaçants au sein de l’équipe d’Eirik Horneland.

Les recrues Zuriko Davitashvili et Irvin Cardona, arrivées respectivement à l’été et cet hiver, suivent avec un salaire de 60 000 euros chacun.

Le nouveau capitaine de l’AS Saint-Étienne, Gautier Larsonneur, touche également 60 000 € par mois. Il est classé juste devant deux joueurs en difficulté cette saison : Anthony Briançon et Ibrahima Wadji, qui perçoivent chacun 50 000 euros mensuels. Tout comme Dennis Appiah et Florian Tardieu (33 ans), qui a retrouvé du temps de jeu avec le nouvel entraîneur des Verts.

Salaires indexés sur les performances collectives, la révolution de KSV

Malgré le changement de propriétaire, l’ASSE est restée fidèle à sa politique de base et au modèle de gestion imprimé par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les anciens propriétaires.

Selon les commentaires de Sportune, la stratégie salariale du club stéphanois est restée rigoureuse sous Kilmer Sports Ventures, le groupe canadien qui a racheté l’AS Saint-Étienne le 3 juin 2024.

« Le nouveau propriétaire, le milliardaire canadien Larry Tanenbaum, a impulsé une politique claire : privilégier la performance collective sur les salaires individuels. Le système repose sur un principe simple : les revenus des joueurs sont désormais largement indexés sur les performances collectives. Un mécanisme de bonus qui encourage l’engagement et maintient la cohésion du groupe », explique le média spécialisé dans le sport business.

