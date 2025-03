LOSC : Angel Gomes en route vers la Premier League ?

Le milieu offensif anglais Angel Gomes est sur les tablettes de nombreux clubs européens à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. Des cadors anglais s’activent pour son retour en Premier League.

Mercato LOSC : Angel Gomes de retour à Man United ?

Le milieu offensif anglais, Angel Gomes, continue de livrer de belles performances sous les couleurs du LOSC et attire les regards des plus grands clubs européens en vue du prochain mercato estival. Cette saison, le crack lillois a déjà fait 20 apparitions toutes compétitions confondues avec les Dogues.

En fin de contrat en juin prochain, la pépite de Lille est libre de négocier avec son prochain club. Les dirigeants du LOSC et l’international anglais n’ont pas encore trouvé un accord pour une prolongation de son bail. Le divorce semble donc se préciser entre les deux parties.

À voir Stade Rennais: qui sont les joueurs les mieux payés au SRFC?

Mercato LOSC : Angel Gomes discute avec son prochain club, un départ de Lille se précise !

Selon les informations de Todofichajes, le FC Barcelone serait en pole position pour s’attacher gratuitement les services d’Angel Gomes à la fin de la saison. Les Blaugrana ont entamé des discussions avec l’entourage du joueur et les deux camps auraient trouvé un accord de principe.

Mercato LOSC : Olivier Létang bloque le départ d’Angel Gomes de Lille !

Le journaliste Ekrem Konur fait le point sur la situation d’Angel Gomes et indique que Manchester United peut damer le pion au Barça cet été. Les Red Devils bougent aussi les lignes pour rapatrier leur ancien protégé. Le technicien du club mancunien, Ruben Amorim, a validé le profil du milieu anglais et insiste pour son retour à Old Trafford. D’autres clubs de Premier League tels que Tottenham, West Ham et Newcastle United font aussi des yeux doux à Angel Gomes.

À voir PSG : Ousmane Dembélé au cœur d’une polémique au Paris SG