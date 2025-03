Mercato LOSC : Angel Gomes discute avec son prochain club, un départ de Lille se précise !

Les dirigeants du LOSC et Angel Gomes n’ont pas encore trouvé un accord pour une prolongation de contrat. Le milieu offensif de Lille aurait entamé des négociations avec un club de Premier League.

Mercato LOSC : Angel Gomes se dirige vers la Premier League cet été

Issu du centre de formation de Manchester United, le milieu offensif anglais Angel Gomes est devenu un pilier du vestiaire du LOSC depuis son arrivée à Lille en 2020. En fin de contrat en juin prochain, la pépite de Lille attise les convoitises de nombreux clubs de Premier League. Cette saison, le crack lillois a déjà fait 20 apparitions toutes compétitions confondues avec les Dogues.

Angel Gomes semble se diriger vers un départ libre à la fin de la saison, à moins que la direction lilloise ne lui soumette une proposition de prolongation de contrat plus juteuse. Le LOSC se retrouve dans une position délicate face à l’intérêt grandissant des prétendants. Selon les informations de The Guardian, West Ham aurait pris les devants et aurait entamé des discussions avec l’entourage d’Angel Gomes, dans le cadre d’un éventuel transfert l’été prochain.

Les Hammers ne sont pas seuls sur ce dossier. Selon les informations du Daily Star, les dirigeants de Manchester United s’activent également pour rapatrier Angel Gomes. Le technicien des Red Devils, Ruben Amorim, aime le profil du milieu anglais et insiste pour son retour à Old Trafford. Tottenham et Newcastle United auraient aussi jeté leur dévolu sur le crack de Lille.

Ces différentes formations cherchent à le recruter puisqu’elles n’auront pas à payer d’indemnité de transfert. La tâche s’annonce ardue pour la direction du LOSC, qui pourrait bien perdre son joyau anglais, après cinq années passées au club nordiste.