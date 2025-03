LOSC : Coups durs pour Bruno Genesio à Lille !

Le technicien du LOSC, Bruno Genesio, devra composer avec plusieurs forfaits et une suspension pour le derby face au RC Lens en Ligue 1.

LOSC : Bruno Genesio déplore plusieurs absences à Lille avant le RC Lens

Le derby entre le LOSC et le RC Lens se tiendra ce dimanche au stade Pierre-Mauroy en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Après une élimination amère en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund et une défaite inattendue face au FC Nantes (1-0) lors de la 26e journée, Lille doit se ressaisir et rebondir face au Racing Club de Lens après la trêve internationale.

Mais face au RC Lens, le derby s’annonce chaud. Après quatre défaites consécutives en Ligue 1, les Sang et Or ont mis fin à la mauvaise série de résultats et ont battu successivement l’Olympique de Marseille (1-0) lors de la 25e journée et le Stade Rennais (1-0) lors de la 26e journée. Les hommes de Will Still pourraient aussi montrer leurs muscles face aux Dogues.

Pour ce choc, le technicien du LOSC, Bruno Genesio, sera privé de certains joueurs. En défense, Alexsandro manquera à l’appel en raison d’une suspension. Tiago Santos, touché gravement, ne rejouera plus cette saison. Osame Sahraoui, gêné au pubis, est incertain pour ce rendez-vous.

Samuel Umtiti et Edon Zhegrova ne sont pas encore disponibles. Toutefois, Bruno Genesio pourra compter sur plusieurs retours : Ethan Mbappé (remis de sa maladie), Mathias Fernandez-Pardo (cheville) et Thomas Meunier (pied) devraient être disponibles.

De son côté, l’entraîneur du RC Lens, Will Still, doit également faire face à plusieurs absences de poids. Rémy Labeau-Lascary et Martin Satriano, victimes de blessures au genou, ne devraient plus rejouer cette saison. Jhoanner Chavez, convalescent après une blessure à la cheville, n’est pas encore opérationnel. Quant au gardien remplaçant Denis Petric, il reste incertain en raison de douleurs au dos.