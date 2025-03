Ethan Mbappé, une énorme surprise se prépare au LOSC !

La prestation d’Ethan Mbappé contre le PSG a relancé le débat sur sa place au LOSC. Son avenir au sein du club lillois semble prometteur, avec peut-être une place de titulaire en Ligue des champions.

Après sa blessure, Ethan Mbappé revient en forme au LOSC

Ce samedi soir, Ethan Mbappé a vécu un retour contrasté au Parc des Princes lors du match entre le PSG et le LOSC. Malgré la lourde défaite des Dogues (4-1), sa performance individuelle n’est pas passée inaperçue. Entré en jeu en seconde période, Ethan Mbappé a apporté sa vivacité et sa percussion, contribuant même à l’unique but de l’équipe lilloise.

Sa frappe, repoussée par Donnarumma, a permis à Jonathan David de sauver l’honneur. La saison d’Ethan Mbappé pourrait prendre une tournure inattendue dans les jours à venir. De retour de blessure, le joueur de 18 ans semble avoir retrouvé sa forme, en réalise de prestations ces dernières.

Bruno Genesio prêt à le titulariser face à Dortmund ?

Et même si la concurrence est rude au sein de l’effectif lillois, certains observateurs espèrent voir Ethan Mbappé débuter le match contre Dortmund en Ligue des champions. Sa polyvalence pourrait en faire une option intéressante sur l’aile droite. Sa capacité à saisir les opportunités et sa polyvalence pourraient lui ouvrir les portes d’une titularisation lors de ce choc européen prévu ce mardi au Signal Iduna Park, indique Football.fr.

Pour le moment, Le LOSC dispose de nombreuses options offensives, ce qui offre à l’entraîneur Bruno Genesio un large éventail de possibilités pour la fin de saison. L’idée de voir Ethan Mbappé débuter ce huitième de finale aller de Ligue des champions n’est pas à exclure.