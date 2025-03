Mercato : Le Stade Rennais s’offre une recrue surprise !

À la surprise générale, le Stade Rennais a annoncé vendredi la prolongation de contrat d’Alidu Seidu, malgré sa blessure au ligament croisé antérieur du genou. Un geste fort de la part du SRFC qui témoigne de sa confiance envers son défenseur central ghanéen.

Mercato Stade Rennais : Une prolongation inattendue pour Alidu Seidu

Alidu Seidu, victime d’une grave blessure en novembre dernier, ne rejouera pas cette saison. Pourtant, le club breton a décidé de lui offrir une prolongation d’un an supplémentaire. Désormais lié avec le club jusqu’en juin 2029, l’international ghanéen continue son aventure en Bretagne. Le club a tenu à exprimer sa confiance dans les capacités de Seidu à revenir plus fort après sa rééducation.

« Alidu Seidu s’inscrit un peu plus avec le SRFC. En phase de réathlétisation après une blessure survenue au mois de novembre, l’international ghanéen a reçu, avec une prolongation de contrat d’une saison, une marque de confiance forte de la part des dirigeants rennais », a indiqué le Stade Rennais dans son communiqué. 𝗔𝗹𝗶𝗱𝘂, 𝗹𝗲 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 ✍️



Le défenseur prolonge : le roc est ainsi engagé jusqu'en 2029. Le SRFC est heureux de pouvoir s'appuyer dans la durée sur son international ghanéen.



Seidu, une grande confiance pour l’avenir

Interrogé sur cette prolongation, Alidu Seidu a exprimé sa joie et sa gratitude envers le SRFC. « C’est un immense honneur d’avoir prolongé et de poursuivre cette belle aventure. Je suis très content et cette prolongation me touche beaucoup. L’important pour moi était de continuer au Stade Rennais, c’est ce que je voulais », a-t-il déclaré.

L’ancien joueur de Clermont a également souligné l’importance de l’ambiance au sein du club et de l’engagement des supporters. Ce geste témoigne de l’investissement du Stade Rennais dans le long terme, avec un joueur capable de revenir plus fort après sa blessure.