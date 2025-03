Stade Rennais : Ça se bouscule pour Habib Beye !

Habib Beye a apporté un nouveau souffle au Stade Rennais depuis son arrivée et le club breton est en bonne voie pour assurer son maintien. Les dirigeants du SRFC souhaitent prolonger l’entraîneur sénégalais.

Stade Rennais : L’avenir de Habib Beye déjà scellé à Rennes ?

Arrivé à Rennes en début d’année 2025 pour remplacer Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur Habib Beye a rapidement transformé le Stade Rennais. Alors que le club breton luttait pour son maintien, l’entraîneur franco-sénégalais a insufflé une nouvelle dynamique.

Sous sa houlette, le SRFC a gagné 12 points en 9 matchs en cette seconde partie de saison. Cette performance a permis aux Rouge et Noir de s’éloigner de la zone de relégation, avec désormais 8 points d’avance sur le barragiste Le Havre AC.

Véritable artisan du renouveau du club breton, l’ancien coach du Red Star a rapidement convaincu ses dirigeants et pourrait s’inscrire dans la durée en Bretagne. Selon L’Équipe, les dirigeants du Stade Rennais envisagent déjà de prolonger le contrat de Habib Beye, qui participe activement aux discussions autour de la préparation estivale. Le Sénégalais avait signé un bail de six mois.

Sauf effondrement du Stade Rennais en fin de saison, qui relancerait la piste Franck Haise actuellement bien installé à Nice, la prolongation de Habib Beye ne fait aucun doute. Son contrat sera automatiquement prolongé une fois le maintien assuré. L’objectif sera alors de retrouver l’Europe en 2026.

L’ancien international sénégalais obtient également des soutiens pour rester à Rennes. L’ancien coach du Stade Rennais, Julien Stéphan, a invité les dirigeants rennais à conserver Habib Beye. « Maintenant, il faut laisser Habib travailler avec son staff et les nouveaux joueurs. Il faut laisser du temps pour qu’il mette en place des choses, mais cela ne se fait pas en deux ou trois mois, il faut du temps. Il ne faut pas imaginer que cela va se décanter en trois semaines. Je sais que dans le football, on n’a pas beaucoup de temps, mais malgré tout, il y a eu beaucoup de changements et il faut laisser Habib bosser tranquillement », a-t-il dit.

Habib Beye pourra donc aider le SRFC à se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine.