Stade Rennais : Une pépite a signé (Off)

Le Stade Rennais blinde l’une de ses pépites à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. Les dirigeants rennais ont prolongé le contrat du jeune défenseur ghanéen, Alidu Seidu.

Le Stade Rennais a officialisé la prolongation de contrat d’Alidu Seidu jusqu’en juin 2029. Cette décision intervient alors que le défenseur central ghanéen est actuellement en phase de réathlétisation, suite à une rupture du ligament croisé antérieur du genou survenue en novembre dernier. « Le défenseur prolonge : le roc est ainsi engagé jusqu’en 2029. Le SRFC est heureux de pouvoir s’appuyer dans la durée sur son international ghanéen. Alidu, à bientôt, nous attendons ton retour », indique le club breton dans un communiqué officiel.

Alidu Seidu avait très bien entamé cette saison avec le Stade Rennais avant d’être stoppé net par cette grave blessure. Le défenseur ghanéen a disputé 11 rencontres avec le Stade Rennais cette saison. Sur le site officiel du SRFC, Alidu Seidu a partagé sa joie et sa gratitude.

« C’est un immense honneur d’avoir prolongé et de poursuivre cette belle aventure. Je suis très content et cette prolongation me touche beaucoup. L’important pour moi était de continuer au Stade Rennais, c’est ce que je voulais. Je suis très bien ici, dans un grand club avec des supporters fantastiques. Je veux remercier tous ceux qui ont contribué à ma prolongation. », a réagi le crack ghanéen.