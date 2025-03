Classement ASSE: Saint-Étienne, la grosse menace face au PSG

À la lutte pour le maintien, l’ASSE, actuellement 16ᵉ au classement de Ligue 1, jouera une partie de son avenir face au PSG ce samedi. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour le club du Forez.

Classement Ligue 1 : l’ASSE menacée avant d’affronter Paris

Avant la trêve internationale, l’AS Saint-Étienne s’était réveillée face à Montpellier (0-2), bien que le match ait été interrompu. Les Verts ont besoin d’enchaîner un succès contre le PSG pour espérer sortir de la zone de relégation, mais l’exercice s’annonce difficile. En effet, les statistiques des affrontements passés entre l’ASSE et le PSG sont catastrophiques pour les Verts. Sur les 27 derniers matchs face aux Parisiens, les Stéphanois ont encaissé 21 défaites pour seulement 6 matchs nuls.

Cette saison, surtout ces dernières journées, l’équipe stéphanoise est au plus mal dans ses performances sportives. C’est donc une ASSE en grande difficulté qui recevra le Paris Saint-Germain, le leader du championnat. De plus, le club de la capitale a l’opportunité de valider, lors de cette 27ᵉ journée, son 13ᵉ titre de Ligue 1 en battant les Verts, tout en espérant une défaite de l’OM face au Stade de Reims, couplée à un match nul entre l’AS Monaco et l’OGC Nice.

Bien que la magie du football puisse parfois offrir des exploits insoupçonnés, l’affiche ASSE-PSG ne semble pas en mesure de réserver de surprises. En effet, Saint-Étienne n’a gagné aucun de ses 4 derniers matchs au Stade Geoffrey-Guichard. Avec un PSG au sommet de sa forme, invaincu depuis le début de l’exercice 2025, il est difficile d’imaginer les Verts capables de prendre le dessus.