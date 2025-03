Montpellier-ASSE : interpellations et blessures, le chaos

La rencontre entre Montpellier et l’ASSE a dégénéré dimanche soir à la Mosson. Jets de fumigènes, incendie en tribune et arrêt définitif du match : un scénario chaotique qui a conduit à plusieurs interpellations et à des blessés.

Montpellier-ASSE : Sept interpellations après les incidents

Alors que Montpellier était mené 0-2 par les Verts à l’heure de jeu, la situation a brusquement dégénéré. Excédés par la mauvaise passe de leur équipe, des supporters héraultais ont jeté une cinquantaine de fumigènes sur la pelouse, provoquant un incendie en tribune. L’arbitre François Letexier n’a eu d’autre choix que de renvoyer les joueurs aux vestiaires, avant que la rencontre ne soit définitivement arrêtée.

La préfecture de l’Hérault a réagi dans la soirée en annonçant l’interpellation de sept personnes impliquées dans ces débordements. Ces individus pourraient faire face à de lourdes sanctions judiciaires, tandis que la LFP pourrait également sévir contre le club montpelliérain. Au-delà des interpellations, le bilan humain reste heureusement limité. Deux personnes ont été légèrement blessées, sans plus de précisions sur leur état.

Retrouvez le communiqué de presse suite à l’arrêt du match Montpellier – Saint-Étienne demandé par le préfet de l’#Hérault https://t.co/8yhdGkocxs pic.twitter.com/znNRwMeflp — Préfet de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) March 16, 2025

Selon DAZN, un stadier aurait également été touché par un fumigène. Aucun incident majeur n’a été signalé en dehors de l’enceinte, mais cet épisode ternit encore un peu plus une saison cauchemardesque pour Montpellier, plus que jamais menacé par la relégation. Reste à voir quelles sanctions seront prises dans les prochains jours.