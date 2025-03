Coup de tonnerre à l’OM : Adrien Rabiot prépare son départ !

La présence d’Adrien Rabiot à l’OM après le mercato estival est incertaine. Le milieu de terrain a laissé entendre qu’il pourrait faire ses valises à la fin de la saison.

OM : Rabiot prêt à partir, son message fort aux coéquipiers

Joueur incontournable à l’Olympique de Marseille, où il a déjà inscrit 5 buts en 20 matchs de Ligue 1, Adrien Rabiot est le patron officieux de l’équipe phocéenne cette saison. Son salaire de 500 000 euros par mois en dit long sur son importance au sein de l’équipe. Seconde plus grosse rémunération après l’entraîneur Roberto De Zerbi, il ne restera pas à l’OM la saison prochaine. C’est le message qu’il a clairement fait passer après la piètre prestation de l’équipe face au Stade de Reims (3-1).

Adrien Rabiot a tancé ses coéquipiers en déclarant : « Ça fait mal d’afficher cet état d’esprit-là. On a des objectifs et on en parle chaque semaine. Ok, il y a eu la trêve internationale et on n’a pas eu le temps de bien préparer ce match, mais ce n’est pas une excuse. » Il a ensuite ajouté cette phrase assassine qui en dit long sur ses intentions au mercato estival : « J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions, qui n’ont pas envie de jouer l’Europe, qui n’ont pas envie de se battre pour connaître ça. »

Le fait de pointer ces différents manquements et de s’attaquer directement à ses propres coéquipiers montre qu’Adrien Rabiot a des ambitions personnelles à atteindre. Il veut jouer en Ligue des champions, comme tous les grands joueurs de son niveau. Et s’il ne peut atteindre cet objectif avec l’OM, alors il ne devrait pas rester. C’est ce qui le pousse à dire ses vérités, y compris à ses partenaires, dont le niveau de jeu a été insuffisant.

Pour comprendre la prise de parole du joueur sur DAZN, à la fin du match, il faut se remémorer ses objectifs en signant à l’OM. Adrien Rabiot était sans club après sa mésentente avec la Juventus Turin lors des négociations pour une prolongation. Ciblé par Manchester United, qui lui proposait un meilleur salaire, il a opté pour l’OM, convaincu par la promesse du club de tout faire pour se qualifier en Ligue des champions la saison suivante. C’est donc avec l’ambition de retrouver l’Europe qu’il a fait le choix de revenir en France, trahissant au passage son club formateur, le PSG. Ne pas atteindre cet objectif serait rédhibitoire pour la poursuite de son aventure sous le maillot marseillais.

Manchester United, au plus mal ces dernières saisons, n’offrait aucune garantie sérieuse de qualification en Ligue des champions. Préférer l’OM était donc un choix logique et facile pour lui. Maintenant que les choses prennent une tournure inquiétante, avec l’OGC Nice à une victoire de doubler Marseille, Rabiot commence à préparer les esprits à un éventuel départ à la fin de la saison.

Sur les 7 matchs restants, l’Olympique de Marseille pourrait subir au moins deux, voire trois revers, face à l’AS Monaco, au LOSC et au Stade Rennais. Pour l’OGC Nice, le PSG et le Stade Rennais sont les deux adversaires les plus redoutables. Si les Phocéens ne font pas carton plein lors de leurs prochains matchs, notamment s’ils laissent un des petits clubs de leur calendrier les contrarier, la Ligue des champions devrait clairement leur échapper. Dans ce cas-là, Adrien Rabiot devrait se montrer de plus en plus précis sur ses intentions, surtout qu’avec le haut niveau qu’il affiche, de nombreux clubs risquent de se battre pour tenter de le recruter.