Haine contre le PSG : Véronique Rabiot ment à tout le monde

Alors qu’elle se présente son fils et elle comme les victimes de Nasser Al-Khelaïfi et d’un PSG « inhumain », Véronique Rabiot a menti à tout le monde et c’est un ancien dirigeant d’un club italien qui le dit.

Véronique Rabiot nourrit de la haine pour le PSG depuis 2014

Profitant de l’épisode des banderoles insultantes des supporters du PSG à l’endroit de son fils et elle, la mère d’Adrien Rabiot n’a pas pris de gants pour asséner ses quatre vérités à Nasser Al-Khelaïfi, responsable selon elle de la haine des fans pour le milieu de terrain de l’OM. Présentant au passage les dirigeants du PSG comme des gens sans coeur.

Mais voilà qu’un ancien dirigeant de l’AS Rome vient rafraîchir la mémoire à Véronique Rabiot. En effet, dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport Walter Sabatini, directeur sportif du club romain à l’époque, a révélé que la mère du joueur de 29 ans nourrit une haine tenace contre le Paris SG depuis l’été 2014 et le transfert raté d’Adrien Rabiot chez les Giallorossi.

« Mon plus grand regret ? Adrien Rabiot. Et tout est de la faute de sa mère, Véronique. L’année précédente (2013), le Paris SG m’avait donné plus de 30 millions d’euros pour Marquinhos, je ne pouvais pas le recruter en fin de contrat. Quand elle l’a su, elle est devenue folle. Elle haïssait le PSG, mais elle voulait peut-être aussi l’argent de l’indemnité de transfert, en plus des 3 millions de commission. Je me rappelle que Frédéric Massara faisait la traduction, mais il avait honte de traduire toutes les insultes que je lui disais », a notamment expliqué le dirigeant italien.