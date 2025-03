OM : Véronique Rabiot déstabilisée par une question piège

Véronique Rabiot, mère et conseillère d’Adrien Rabiot, a été mise sous pression lors de son interview dans Complément d’Enquête ce jeudi. Confrontée à une question sur l’OM, sa réponse a révélé une défense peu convaincante, créant un moment de gêne.

OM : Une question qui prend Véronique Rabiot au dépourvu

Lors de l’émission Complément d’Enquête, Véronique Rabiot a été invitée à s’exprimer sur les banderoles insultantes des supporters marseillais lors du match PSG-OM. Après avoir fermement condamné ces gestes violents, elle a affirmé que de tels actes ne se produisaient qu’au PSG. « Ce n’est pas du folklore, la rivalité d’accord, les sifflets, bon voilà. Aussi violent, ça n’aurait pas pu arriver dans un autre club que le PSG non », a-t-elle lancé en défendant son équipe.

Mais un journaliste a ensuite mis en lumière une autre facette de la violence dans les stades, en évoquant un incident survenu en 2015 au Vélodrome : l’agression de Mathieu Valbuena, qui avait été accueillie par une peluche pendue dans les tribunes. Cette question, portant sur l’accueil réservé aux Parisiens à l’OM, a pris la mère du milieu de terrain de l’OM au dépourvu.

Une réaction défensive et nerveuse

Véronique Rabiot, visiblement déstabilisée par cette relance, a eu une réaction vive et défensive. « Non, là, vous exagérez, je ne peux pas répondre à ça. Vous ne pouvez pas me mettre en difficulté vis-à-vis de l’OM comme ça ! On parle du PSG là, de la façon dont ils se comportent. On ne parle que de ça », a-t-elle réagi, s’éloignant du sujet.

Cette prise de position montre à quel point Véronique Rabiot reste fidèle à son club, quitte à éviter certains sujets gênants. Bien que sa réponse n’ait pas été convaincante pour tous les spectateurs, cet échange met en lumière la tension persistante entre les clubs rivaux et les émotions fortes qu’ils suscitent.

