Mercato : Le FC Porto tire sur le cœur du PSG !

Annoncé sur les tablettes du PSG en vue du prochain mercato estival, le milieu offensif Rodrigo Mora est encore loin de poser ses valises à Paris. Les dirigeants du FC Porto s’opposent à son départ.

Mercato : Rodrigo Mora s’éloigne du PSG

Âgé de 17 ans, Rodrigo Mora impressionne depuis le début de la saison sous les couleurs du FC Porto et attise les convoitises du PSG. Le jeune milieu offensif a déjà disputé 28 rencontres avec l’équipe première, a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives. Les dirigeants du PSG flairent déjà la piste et envisagent de déposer une offre concrète sur la table des dirigeants portugais dans les prochains mois.

Mercato : C’est confirmé, le PSG accélère pour Rodrigo Mora

Sous contrat jusqu’en 2027, Rodrigo Mora voit sa cote grimper en flèche. Sa clause libératoire, initialement fixée à 45 millions d’euros, a déjà connu une hausse et s’élève à 67 millions d’euros cette saison suite à ses belles performances. Et ce n’est pas fini : le FC Porto envisage une nouvelle prolongation avec une clause encore plus élevée après ses 18 ans en mai.

André Villas-Boas, président du club, veut verrouiller son joyau. « Nous voulons un montant qui nous défend des grands requins européens, car il sera évidemment impossible à quelqu’un de payer 80 à 100 M€ parce que personne n’a les liquidités, en plus des aspects fiscaux liés au paiement des clauses », a déclaré André Villas-Boas.

Mercato PSG : Rodrigo Mora, une piste sérieuse du Paris SG cet hiver ?

Ce dossier est donc complexe pour les Parisiens. Le technicien du Paris SG, Luis Enrique, apprécie le profil du joueur, mais devra se contenter des nombreuses gâchettes dont il dispose. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Rodrigo Mora est estimée à 20 millions d’euros.

