Mercato : C’est confirmé, le PSG accélère pour Rodrigo Mora

À seulement 17 ans, Rodrigo Mora impressionne pour ses débuts en professionnel sous le maillot du FC Porto. Si bien que le PSG, à l’instar d’autres grands clubs européens, serait prêt à tout pour obtenir sa signature cet été.

Mercato PSG : Luis Campos insiste pour Rodrigo Mora !

Déjà comparé à Cristiano Ronaldo pour ses débuts bluffants avec le FC Porto, Rodrigo Mora attire tout logiquement les convoitises sur le marché des transferts. Luis Campos, reconnu comme l’un des meilleurs dénicheurs de talents du monde, serait sur le coup pour le compte du Paris Saint-Germain, à en croire le journal Record, qui souligne également la complexité du dossier.

« LE PSG S’INTÉRESSE À Rodrigo Mora ! Les qualités de Rodrigo Mora sont particulièrement appréciées par Luis Campos. Cependant, Porto a déjà entamé des démarches pour prolonger le contrat de son joueur, avec une clause libératoire fixée entre 80 et 100 millions d’euros ! », assure le média portugais.

Face à la menace de nombreux cadors du vieux continent, les dirigeants du FC Porto travailleraient en coulisses pour sécuriser l’avenir de leur joyau, tout en rehaussant sa clause libératoire. Suffisant pour décourager le Paris Saint-Germain ?

Le FC Porto réclame une fortune pour Rodrigo Mora

D’après O Jogo et Record, le conseiller sportif parisien est attentif à son profil et serait prêt à lever sa clause libératoire. Avec 29 apparitions toutes compétitions confondues, 5 buts et 3 passes décisives à son actif, le jeune milieu offensif portugais serait même une priorité pour le prochain recrutement des Rouge et Bleu. Capable d’évoluer sur les ailes, ce meneur de jeu polyvalent suscite l’intérêt du club de Nasser Al-Khelaïfi qui serait donc prêt à miser sur lui pour l’avenir. Affaire à suivre…