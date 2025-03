Mercato PSG : Luis Enrique sous le charme d’un jeune buteur

Et si le PSG tenait déjà son grand attaquant du futur ? De passage en conférence de presse ce lundi après-midi, Luis Enrique, l’entraîneur du Paris SG, a publiquement affiché son admiration pour un prodige français.

Mercato PSG : Luis Enrique bluffé par un attaquant de 17 ans

Luis Enrique a salué la progression fulgurante d’Ibrahim Mbaye, auteur de son premier but en professionnel face à l’AS Saint-Étienne ce samedi soir. À seulement 17 ans, le jeune ailier impressionne par sa maturité et son attitude exemplaire. En conférence de presse, à la veille du déplacement à Lille pour affronter l’USL Dunkerque en demi-finale de la Coupe de France, le coach du PSG a exprimé toute son admiration envers le Titi.

Lisez aussi : PSG : Ibrahim Mbaye va signer son premier contrat professionnel

À voir Coup dur à l’OM : Le verdict tombe pour Leonardo Balerdi

Depuis son intégration dans le groupe professionnel, l’international français des moins de 18 ans a disputé sept rencontres avec son club formateur. Le technicien espagnol a mis en évidence sa progression évidente depuis son passage chez les professionnels il y a un an.

« Cela fait un an qu’il s’entraîne avec nous. Sa progression est évidente. Je vois un jeune homme très mûr. Ce que j’apprécie le plus chez lui, c’est son attitude. Quand il retourne en U19 ou en U23, son engagement défensif me paraît excellent. Son attitude offensive, nous la connaissons déjà. C’est un pari du club, mais il faut avancer petit à petit. C’est un joueur que le club a choisi pour nous aider dans un futur très proche, puisqu’il le fait déjà au présent », a déclaré Luis Enrique.

Lisez aussi : Mercato PSG : Deux nouveaux joueurs signent au Paris SG !

Pour rappel, Ibrahim Mbaye a récemment prolongé son contrat avec le Paris SG jusqu’en juin 2027.

À voir ASSE : Une maigre consolation pour Saint-Etienne face au PSG