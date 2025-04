ASSE : Lutte pour le maintien, Horneland dévoile son ultime plan

Malgré un bilan catastrophique à la tête de l’ASSE et une 17e place de relégable en Ligue 2, Eirik Horneland croit toujours au maintien de l’équipe stéphanoise. À sept journées de la fin du championnat, il livre son secret pour le maintien en Ligue 2.

ASSE : Prendre des points contre les cadors, la clé du maintien selon Horneland

Actuellement en position de relégable, l’ASSE accuse un retard de 4 points sur le barragiste, le Havre AC, et de 6 points sur le Stade de Reims, premier non relégable. Ces chiffres sont susceptibles d’évoluer en fonction de la décision de la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP), attendue le mercredi 2 avril, concernant le match de la 26e journée arrêté à Montpellier, alors que l’AS Saint-Etienne menait (2-0).

L’équipe d’Eirik Horneland traverse une série difficile de 10 matchs sans victoire, avec 6 défaites et 4 matchs nuls. Samedi dernier, elle a subi une lourde défaite contre le PSG (1-6) à Geoffroy-Guichard. Malgré cette situation, l’entraîneur des Verts reste optimiste quant au maintien à l’issue des sept derniers matchs. Sa stratégie consiste à grappiller des points contre les équipes en lice pour une place en coupe d’Europe.

« Nous devons être plus performants face aux grosses équipes en cette fin de championnat », a déclaré le technicien norvégien, selon ses propos rapportés par Evect. « Il est impératif de se battre contre les équipes du haut de tableau pour prendre des points et assurer notre maintien en Ligue 1. Le nombre de matchs restants diminue, ce qui accentue la pression, mais nous devons croire en nous et avoir confiance en nos capacités », a-t-il ajouté.

Eirik Horneland : « Nous devons nous accrocher et garder confiance »

Le calendrier de l’ASSE s’annonce effectivement ardu ! Après le PSG, elle affrontera successivement le RC Lens, le Stade Brestois, l’OL, le RC Strasbourg et l’AS Monaco. Les Stéphanois concluront la saison face à deux équipes plus abordables : le Stade de Reims et le Toulouse FC.

Pour sortir son équipe de la zone rouge lors de ce sprint final, Eirik Horneland a donné une consigne claire : « Il faut continuer à travailler, garder confiance et ne pas céder au fatalisme. La tâche est ardue, mais réalisable. Nous devons nous accrocher, nous avons notre destin en main, nous pouvons y arriver. »

Le prochain match de l’ASSE en Ligue 1 est prévu le dimanche 6 avril au stade Bollaert face au Racing Club de Lens.