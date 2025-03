Classement Ligue 1 : ASSE, il n’y a déjà plus de chances !

Avec son mauvais résultat face au PSG (1-6), l’ASSE se dirige inexorablement vers la Ligue 2. Le club du Forez a chuté face aux Parisiens au Chaudron, ce qui, en soi, n’est pas une surprise, mais le score de 1-6 interpelle sur la capacité des joueurs stéphanois à faire preuve d’orgueil.

ASSE en détresse : la Ligue 2 se rapproche inexorablement !

Le changement d’entraîneur à l’AS Saint-Étienne ne produit toujours pas l’effet escompté. Les Stéphanois restent en grande difficulté en Ligue 1, où ils occupent aujourd’hui l’avant-dernière place du championnat. Avec seulement 20 points en 27 matchs, l’avenir semble de plus en plus incertain pour l’ASSE. Même les deux buts inscrits lors du match interrompu face au MHSC, lanterne rouge du classement, ne suffisent pas à rassurer.

Après cette lourde défaite contre le Paris Saint-Germain samedi, l’ASSE n’a plus que sept matchs pour se sauver. Mais le calendrier qui l’attend ne laisse guère de place à l’optimisme. Dès la semaine prochaine, les Verts affronteront le RC Lens, une équipe en pleine course pour une place européenne. Autant dire que le club nordiste ne voudra pas laisser de chance aux Stéphanois de compromettre ses ambitions.

Pourquoi l’As Saint-Etienne pourrait rester au bas du classement

Ensuite, ce sera le Stade Brestois, un autre adversaire coriace du championnat, qui se dressera sur leur route. Malgré un match prévu à Geoffroy-Guichard, les chances de victoire semblent minces. Brest, lui aussi, vise l’Europe et se bat sans relâche depuis le début de la saison pour y parvenir. Après Brest, l’ASSE devra affronter son grand rival, l’OL, bien décidé à s’accrocher à ses ambitions européennes.

Le RC Strasbourg ne sera pas non plus un adversaire facile pour les Verts. Avec 46 points en 27 matchs, les Alsaciens figurent dans le Top 5 des équipes les plus performantes de la saison. La situation ne s’améliorera pas puisque l’AS Monaco, actuel dauphin du PSG, se profile aussi parmi les derniers adversaires des Verts début avril. La fin de saison sera conclue par des affrontements face au Stade de Reims et au Toulouse FC, deux équipes qui ne feront aucun cadeau non plus aux Verts.

Avec un calendrier aussi compliqué, l’AS Saint-Étienne semble condamnée à la relégation, à moins d’un incroyable retournement de situation.