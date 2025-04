RC Lens – ASSE : Un duel crucial avec des incertitudes !

Le RC Lens et l’ASSE s’affrontent, dimanche 6 avril, dans un match capital pour les deux équipes. Entre un RCL en quête de constance et un Saint-Étienne en mission maintien, cette rencontre promet des étincelles au Stade Bollaert-Delelis.

Un RC Lens diminué face à une ASSE presque au complet

Le RC Lens devra composer avec plusieurs absences de poids face à l’AS Saint-Etienne. Rémy Labeau-Lascary et Martin Satriano manqueront la fin de saison, tandis que Jonathan Gradit, Juma Bah et Jhoanner Chavez espèrent faire leur retour prochainement. Malgré ces incertitudes, les Sang et Or comptent sur leur solidité collective pour rebondir après des résultats mitigés.

Du côté de l’ASSE, l’infirmerie s’est vidée, ou presque. Seul Augustine Boakye, blessé à la cheville, manquera à l’appel. Une situation idéale pour les Verts qui devront impérativement prendre des points pour espérer sortir de la zone rouge. Avec un effectif quasiment au complet, les Stéphanois ont une belle carte à jouer.

Un match sous haute tension entre le RCL et Saint-Etienne

Le RC Lens, bien que diminué, mise sur son jeu collectif et son intensité pour faire la différence. En face, Saint-Étienne pourra compter sur son trio offensif emmené par Lucas Stassin, en grande forme, pour faire mal à une défense lensoise parfois fébrile.

Avec des enjeux majeurs pour les deux clubs, ce duel promet d’être animé. Lens cherche à saisir ses derniers espoirs dans la course à l’Europe tandis que l’ASSE lutte pour sa survie en Ligue 1. L’issue de ce match pourrait être déterminante pour la suite de leur saison respective.

