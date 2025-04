Mercato RC Lens : L’avenir de Will Still scellé au RCL

Malgré une saison moins fructueuse, le technicien du RC Lens, Will Still, a su convaincre la direction du club artésien de lui renouveler sa confiance pour la saison prochaine.

Mercato RC Lens : Will Still reste aux commandes du RCL

Will Still sera maintenu sur le banc du RC Lens la saison prochaine. Le mercato hivernal a perturbé l’équilibre de l’équipe et a impacté les performances du RCL. L’effectif lensois a souffert des départs majeurs, notamment ceux de Kevin Danso, Brice Samba, Abdukodir Khusanov et Przemysław Frankowski, et de nombreuses blessures.

Le club se trouve actuellement à la 9e place du classement en Ligue 1 et doit se battre pour se qualifier pour une compétition européenne. Face aux mauvais résultats du Racing Club de Lens, les rumeurs concernant le départ de Will Still ont pris de l’ampleur. Selon les informations de Tutto Mercato Web, les dirigeants du club artésien se seraient déjà mis à la recherche de son remplaçant. Mais la situation a changé.

Malgré les rumeurs de départ, la direction du RC Lens a réaffirmé son soutien à Will Still. Mohamed Toubache-Ter, une source fiable, a confirmé que le club artésien souhaite poursuivre l’aventure avec l’entraîneur belge. On ignore si Will Still acceptera de poursuivre l’aventure dans les conditions actuelles. Les difficultés financières pourraient limiter les ambitions du club lors du prochain mercato estival.