Mercato RC Lens : Un cadre du RCL proche de prolonger !

Le RC Lens s’apprête à sécuriser l’avenir d’un joueur clé de son effectif en vue du prochain mercato. Après plusieurs jours de discussions, le club nordiste est en passe de trouver un accord pour prolonger le contrat de l’un de ses cadres défensifs.

Mercato RC Lens : Jonathan Gradit bientôt récompensé

Arrivé en 2019 dans un relatif anonymat, Jonathan Gradit s’est imposé comme un élément incontournable de la défense lensoise. Ayant connu la montée en Ligue 1, la qualification en Ligue des Champions et une superbe saison conclue à la deuxième place derrière le PSG, il est aujourd’hui l’un des joueurs les plus expérimentés du vestiaire. Avec 176 matchs disputés sous le maillot sang et or, son importance dans le projet du club est indéniable.

Lisez aussi : RC Lens : Le successeur de Jonathan Gradit trouvé au RCL

À voir Dissolution des Ultras : Un tournant décisif pour l’ASSE

Sous contrat jusqu’en 2026, le défenseur a récemment fait face à des mois plus compliqués sur le plan sportif. Pourtant, son rôle a été réaffirmé depuis l’arrivée de Will Still en janvier. Devenu un élément clé du projet de reconstruction du club, Gradit est aujourd’hui au cœur des discussions entre son entourage et la direction lensoise.

Lisez aussi : RC Lens : Des tensions entre le clan Jonathan Gradit et Will Still

Selon les informations de Foot Mercato, les négociations avancent bien et un accord pour une prolongation de deux saisons serait sur le point d’être trouvé pour Jonathan Gradit. Une nouvelle qui ravira les supporters lensois, qui espèrent voir ce cadre terminer sa carrière sous les couleurs du RC Lens et continuer à encadrer la nouvelle génération du club.