Coup dur pour le RC Lens !

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a confirmé la suspension du milieu de terrain du RC Lens, Neil El Aynaoui, pour le match de Ligue 1 entre le RCL et le Stade de Reims.

RC Lens : Neil El Aynaoui suspendu face au Stade de Reims

Le RC Lens perd gros lors du derby face au LOSC dimanche dernier à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Les Sang et Or se sont inclinés (1-0) au stade Pierre-Mauroy. Outre la défaite, le milieu de terrain du RCL, Neil El Aynaoui, a écopé d’un carton jaune à la 51e minute de jeu.

Le milieu de terrain marocain, sanctionné de trois cartons jaunes en moins de dix matchs, sera automatiquement suspendu pour la 29e journée du championnat. La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP), réunie mercredi, a confirmé la suspension de Neil El Aynaoui pour le choc face au Stade de Reims.

C’est un coup dur pour le Racing Club de Lens, qui devra composer sans l’ancien milieu de l’AS Nancy-Lorraine dans un match important pour la course aux places européennes. Neil El Aynaoui est l’un des hommes forts de Will Still cette saison. Le Marocain a déjà disputé 18 rencontres de Ligue 1 avec le RC Lens cette saison, a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive.