RC Lens : Énorme décision du RCL en vue pour Neil El Aynaoui

Buteur décisif contre l’OM, Neil El Aynaoui est devenu un maillon essentiel du RC Lens sous les ordres de Will Still. Le coach belge voit en lui l’avenir du club et envisage même de lui confier le brassard de capitaine.

RC Lens : Neil El Aynaoui, un joueur qui monte en puissance

Longtemps éloigné des terrains à cause d’une blessure au genou, Neil El Aynaoui retrouve son meilleur niveau avec le RC Lens. Son but victorieux contre l’Olympique de Marseille a confirmé son importance dans l’effectif du RC Lens. À 23 ans, il est désormais un titulaire indiscutable au milieu de terrain, apportant dynamisme, justesse technique et vision du jeu.

Will Still ne tarit pas d’éloges à son sujet. « Il a cette capacité technique et tactique, mais aussi une grande intelligence de jeu », a confié le coach lensois. Son impact ne se limite pas au terrain : humainement, il est perçu comme un leader naturel, à l’écoute et toujours positif. Face à son influence croissante, l’idée de lui confier le brassard de capitaine prend de l’ampleur. « Il a toutes les qualités pour être un capitaine potentiel, et j’espère que cela arrivera », a déclaré Will Still.

Cette décision serait un geste fort de la part du coach, pour prouver la confiance qu’il place en son joueur. Ce choix serait également un signal clair du RC Lens quant à son projet sportif. Construire l’avenir autour de jeunes talents prometteurs comme El Aynaoui témoigne de la volonté du club de se stabiliser au plus haut niveau.

Son ascension fulgurante n’est pas passée inaperçue. L’AS Monaco avait déjà tenté de le recruter l’été dernier, preuve de son énorme potentiel. Mais Neil El Aynaoui est finalement resté fidèle chez les Sang et Or à la suite de l’échec de sa visite médicale à l’époque. Avec un rôle de plus en plus central et une confiance totale de son entraîneur, l’avenir de Neil El Aynaoui à Lens s’annonce radieux.