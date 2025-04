ASSE : Petite alerte pour Lucas Stassin avant le RC Lens !

Eirik Horneland, l’entraîneur de l’ASSE, a confirmé que son équipe est au grand complet pour aller défier le RC Lens au stade Bollaert-Delelis, dimanche (15h). Toutefois, il a signalé une petite alerte concernant Lucas Stassin.

Horneland : « Outre Boakye, le reste du groupe est apte pour ce déplacement à Lens »

Aucun joueur de l’ASSE n’est indisponible pour affronter le RC Lens, lors de la 28e journée de Ligue 1, dimanche après-midi. À l’exception d’Augustine Boakye, opéré de la cheville et dont la saison est terminée, tous les Verts sont disponibles pour ce choc décisif contre les Sang et Or en Artois, comme annoncé ce matin.

Eirik Horneland l’a confirmé en conférence de presse d’avant-match. « Si ce n’est Boakye, le reste du groupe est apte pour ce déplacement. Certains ont été malades en début de semaine, mais ça va mieux », a-t-il déclaré.

Avant RC Lens-ASSE : Lucas Stassin était en soins, mais disponible

Néanmoins, le technicien norvégien de l’AS Saint-Etienne a indiqué que Lucas Stassin souffrait d’un léger problème physique et était à l’infirmerie pour se soigner. « Il est resté en soins ce matin, mais ce n’est rien de sérieux ! » a ensuite rassuré Eirik Horneland.

À deux jours de la rencontre avec le Racing Club de Lens, la présence de Lucas Stassin dans le groupe stéphanois ne semble donc pas compromise. Il devrait tenir sa place en pointe de l’attaque de l’équipe de l’ASSE.

Auteur de 5 buts, dont un doublé à Montpellier, lors des 4 derniers matchs de l’ASSE, l’avant-centre belge est l’atout majeur des Verts dans ce sprint final pour le maintien en Ligue 1.

Entre la mi-décembre 2024 et fin mars 2025, Lucas Stassin a marqué 9 buts, en plus des 5 passes décisives délivrées précédemment. Il est l’actuel meilleur buteur de Saint-Étienne.