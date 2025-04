Mercato : Un buteur oublié à l’ASSE, la fin se rapproche ?

A l’ASSE, le prochain mercato d’été s’annonce mouvementé. Malgré un secteur offensif bien fourni, Ibrahim Sissoko semble s’éloigner du projet de l’AS Saint-Étienne. Mis sur la touche par Eirik Horneland, l’attaquant voit son avenir s’assombrir et pourrait déjà prendre la porte.

Mercato ASSE : Ibrahim Sissoko plus que jamais proche d’un départ de Saint-Etienne ?

Arrivé de Sochaux pour renforcer l’attaque stéphanoise, Ibrahim Sissoko n’a jamais réussi à convaincre son coach actuel, Eirik Horneland. Alors que l’entraîneur norvégien prône un pressing intense et rapide, l’attaquant de 28 ans peine à s’imposer dans ce schéma de jeu. Plus statique et davantage profilé comme un joueur de surface, il semble être à contre-courant des attentes tactiques du staff.

Lisez aussi : ASSE : Maintien en Ligue 1, deux matchs décisifs se profilent

À voir OM : Vestiaire sous tension, De Zerbi explose et menace !

Le match face au PSG a confirmé une tendance lourde : Sissoko n’entre plus dans les plans de Horneland. Lucas Stassin s’impose comme le choix numéro un en pointe, tandis qu’Ibrahima Wadji, s’il parvient à éviter les blessures, devrait être sa doublure naturelle. « Wadji est un attaquant très actif dans les espaces. Il pose beaucoup de problèmes aux défenseurs », a d’ailleurs souligné Horneland, confirmant ainsi sa préférence pour l’attaquant sénégalais.

Un départ inévitable pour Ibrahim Sissoko ?

La situation de Sissoko paraît de plus en plus compromise. Avec des concurrents qui ont pris une longueur d’avance et un coach qui ne compte visiblement plus sur lui, un départ dès le prochain mercato semble être la meilleure option pour l’attaquant.

Lisez aussi : L’ASSE retrouve des forces vives avant d’affronter le RC Lens

L’AS Saint-Etienne pourrait ainsi chercher à lui trouver une porte de sortie, afin de réduire son effectif et miser sur des profils plus adaptés aux exigences de son projet de jeu. La fin d’une aventure qui n’aura jamais vraiment démarré pour Sissoko ?

À voir PSG : De nouveaux ennuis judiciaires pour Al-Khelaïfi !