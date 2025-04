Le FC Nantes montre la porte à trois indésirables !

Le FC Nantes prépare l’opération dégraissage cet été. Trois joueurs indésirables sont poussés vers la sortie.

Mercato FC Nantes : Trois joueurs sur le départ cet été

Le FC Nantes va se séparer de certains joueurs lors du prochain mercato estival. Au moins trois joueurs vont plier leurs bagages et chercher un nouveau point de chute. Selon des sources proches du club, Saïdou Sow, Nicolas Cozza et Florent Mollet devraient quitter Nantes à l’issue de la saison en raison de leurs performances moins convaincantes. Ces derniers n’entrent plus dans les plans du technicien du FCN, Antoine Kombouaré.

Recruté pour renforcer le secteur défensif du FCN, Saïdou Sow (24 ans) n’a pas véritablement convaincu. L’international guinéen n’a pas su s’imposer comme un titulaire indiscutable. Cette saison, il n’a fait que 8 apparitions avec les Canaris. En fin de contrat en juin prochain, un départ paraît inévitable. Certains clubs de Ligue 2 flairent le coup.

L’aventure de Nicolas Cozza à Nantes semble également toucher à sa fin. Prêté par le Montpellier HSC, le défenseur de 26 ans n’a pas réussi à convaincre Antoine Kombouaré de ses capacités à long terme. La direction nantaise ne lèvera pas l’option d’achat. Les dirigeants nantais ne comptent pas sur lui pour la saison prochaine. Nicolas Cozza devrait donc retourner à Montpellier, ou explorer d’autres opportunités en Ligue 1 ou à l’étranger.

Le milieu de terrain Florent Mollet (33 ans) pourrait également quitter le navire nantais. Recruté en 2021, il n’a pas toujours répondu aux attentes. Sa relation parfois tendue avec l’entraîneur et son temps de jeu réduit pourraient sceller son sort au FC Nantes. Cette saison, il n’a fait que 9 apparitions avec le FCN. En fin de contrat en juin prochain, il ne devrait pas parapher un nouveau bail avec les Canaris.