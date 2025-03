FC Nantes : Une grande décision est prise au FCN !

Le vestiaire du FC Nantes retrousse ses manches après la défaite face au Havre AC en Ligue 1 pour réussir l’opération maintien pendant ce sprint final.

FC Nantes : Le FCN tombe face au Havre !

Après un succès (1-0) contre le LOSC avant la trêve internationale, le FC Nantes est retombé dans ses travers et s’est incliné (3-2) sur la pelouse du Havre ce dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Une défaite qui a provoqué la colère noire du technicien du FCN, Antoine Kombouaré, ulcéré par l’attitude de ses joueurs.

Le FC Nantes, en difficulté en bas de tableau, espérait confirmer après sa victoire face aux Dogues. Mais face à un Havre bien plus déterminé, les Canaris ont livré une prestation moins convaincante. Complètement dépassés dans l’engagement et les duels, ils ont laissé leur adversaire imposer son rythme et glaner les trois points.

Avec seulement trois points d’avance sur la zone rouge, l’équipe nantaise doit impérativement trouver une régularité dans ses performances. Le gardien de but du FC Nantes, Anthony Lopes, secoue ses coéquipiers pour assurer le maintien à la fin de la saison. Les joueurs doivent afficher une mentalité de guerriers sur le terrain.

« On aurait bien avancé, mais c’est tout l’inverse. Maintenant, on va toujours continuer à travailler, ne pas lâcher, faire attention à tout ce qui n’a pas été positif durant ce match. Et il y a eu beaucoup de choses. On a la capacité de pouvoir faire beaucoup mieux, on le sait. Maintenant, il faut la mettre sur chaque rencontre, mettre les mêmes ingrédients qu’on a pu mettre face à Lille. », a déclaré Anthony Lopes.

Le FC Nantes est actuellement 13e au classement avec 27 points.