OL-LOSC : Trois surprises dans le groupe Lyonnais, la compo

Il y a trois surprises dans le groupe de l’OL pour affronter le LOSC, samedi (21h05). Outre Malick Fofana, dont l’absence était pressentie, un défenseur international est absent. En revanche, Paulo Fonseca a convoqué Warmed Omari, ainsi qu’un jeune joueur de la réserve lyonnaise.

OL : Fofana absent, Caleta-Car écarté par Fonseca

Sans surprise, Malick Fofana ne figure pas dans le groupe de l’OL convoqué par Paulo Fonseca pour le match de la 28e journée de Ligue 1. Victime d’une entorse au genou en sélection belge pendant la trêve internationale, il n’est toujours pas rétabli de cette blessure.

Par ailleurs, l’entraîneur des Gones a choisi de se passer des services de l’international croate Duje Caleta-Car. Ce dernier, qui est resté sur le banc de touche lors des 10 derniers matchs consécutifs de l’OL en championnat, n’a pas été retenu parmi les 21 joueurs sélectionnés.

Omari et Molebe retenus pour affronter le LOSC

En revanche, Warmed Omari (24 ans) est bien présent dans la liste pour le match contre le Lille OSC, qui se déroulera au Groupama Stadium. Son absence lors de la séance d’entraînement de jeudi laissait pourtant présager une indisponibilité pour cette rencontre.

L’autre surprise dans le groupe de l’Olympique lyonnais concerne la convocation d’Enzo Molebe par Paulo Fonseca, après le match contre Strasbourg. Il est important de souligner que cet attaquant de 17 ans est souvent inclus dans le groupe de l’OL, mais n’a encore jamais disputé la moindre minute en Ligue 1. Il est resté huit fois sur le banc de touche, notamment lors de la dernière défaite des Gones face au RC Strasbourg en Alsace (4-2).

La compo probable de l’OL contre le LOSC :

Gardien de but : L. Perri

Défenseurs : N. Tagliafico, M. Niakhaté, C. Mata, S. Kumbedi

Milieux de terrain : T. Tessmann, C. Tolisso, N. Matic

Attaquants : R. Cherki, E. Nuamah, G. Mikautadze

Remplaçants : R. Descamps, L. Diarra, V. Abner, Maitland-Niles, W. Omari, P. Akouokou, T. Almada, J. Veretout, A. Lacazette, E. Molebe