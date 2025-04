FC Nantes : Le maintien, ça se rapproche pour le FCN !

Le FC Nantes a signé une victoire précieuse face à l’OGC Nice (1-2) ce vendredi 4 avril. Une performance solide qui permet aux Canaris de prendre leurs distances avec la zone rouge.

FC Nantes : Une victoire cruciale du FCN pour le maintien face à l’OGC Nice

Dans un match entre deux équipes aux ambitions opposées, ce sont les Nantais qui ont su faire la différence dès l’entame. Douglas Augusto a rapidement ouvert le score d’une frappe limpide (11e), avant qu’Abdi n’égalise trois minutes plus tard pour Nice. Mais les Canaris n’ont pas douté : Matthis Abline a profité d’une nouvelle occasion pour redonner l’avantage au FCN dès la 38e minute.

Une efficacité redoutable qui a permis aux hommes d’Antoine Kombouaré de s’installer dans le match. La deuxième période a été marquée par l’intensité niçoise. Les Aiglons ont multiplié les assauts, mais sont tombés sur un Anthony Lopes impérial.

Auteur de plusieurs parades décisives, le portier nantais a écœuré les attaquants adverses, se montrant décisif jusqu’au bout du match. Son rôle a été déterminant dans cette victoire capitale.

Une opération maintien parfaitement relancée

Grâce à ce succès, le FC Nantes grimpe à la 13e place et compte désormais six points d’avance sur la zone de relégation. Une marge qui offre un peu de sérénité à l’approche du sprint final. De leur côté, les Niçois enchaînent une troisième défaite en quatre matches et risquent de voir la concurrence leur passer devant dans la course à l’Europe.

Pour les Canaris, cette victoire symbolise un tournant dans leur saison. Le maintien n’est pas encore assuré, mais il se rapproche clairement.