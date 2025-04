Le Stade Rennais confie une mission spéciale à Habib Beye

Les dirigeants du Stade Rennais se sont déjà penchés sur l’avenir de leur entraîneur, Habib Beye. Le Sénégalais va prolonger son contrat avec le SRFC et devra aider le club à retrouver l’Europe la saison prochaine.

Mercato : Habib Beye reste au Stade Rennais

Arrivé à Rennes en février dernier pour redresser un Stade Rennais en crise, Habib Beye a su convaincre. Grâce à des résultats solides et une belle dynamique retrouvée, le technicien sénégalais obtient la confiance des dirigeants du SRFC. Sous les ordres de Habib Beye, le Stade Rennais a retrouvé sa force et a enregistré de bons résultats : cinq victoires et trois défaites seulement contre le LOSC, le PSG et le RC Lens.

Habib Beye a permis au club breton de sortir de la zone dangereuse pour se stabiliser à la 12e place du classement. Une belle performance d’autant plus qu’elle intervient après une période chaotique qui a provoqué les départs de Julien Stéphan et Jorge Sampaoli.

Le maintien désormais assuré, le contrat de Habib Beye sera prolongé, et il aura les pleins pouvoirs pour bâtir l’avenir du club, selon les informations de Foot Mercato. Les dirigeants du SRFC placent désormais l’ancien entraîneur du Red Star au cœur de leur projet pour la saison 2025-2026.

Le Sénégalais a d’ores et déjà été missionné pour réfléchir à l’ossature de son équipe et au mercato estival à venir. Sa parole comptera donc dans les choix stratégiques, preuve de la confiance des dirigeants à son égard. Habib Beye se voit ainsi confier un rôle important : terminer la saison sur une bonne note et relancer, dès l’an prochain, les ambitions européennes du club. Le défi est lancé.