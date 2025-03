Mercato : Habib Beye lève le voile sur son avenir au SRFC !

Avant un déplacement crucial à Angers, Habib Beye est passé en conférence de presse ce samedi. L’occasion pour l’entraîneur du Stade Rennais de s’exprimer clairement sur son avenir au SRFC.

Habib Beye : « Je suis là pour construire, pas pour partir »

Deux mois après son arrivée à la tête du Stade Rennais, Habib Beye affiche un bilan encourageant. Nommé le 30 janvier dernier, le successeur de Jorge Sampaoli a permis au club breton de s’éloigner de la zone de relégation. Douzième de Ligue 1 avec 29 points après 26 journées, le SRFC comptent désormais neuf longueurs d’avance sur l’AS Saint-Étienne, premier relégable.

Mais quid de l’avenir du technicien de 47 ans, dont le contrat court jusqu’au 30 juin prochain ? Interrogé sur son futur et ses projets pour la saison à venir, en marge du match contre Angers SCO, ce dimanche après-midi, Habib Beye a évoqué sa situation.

« Je me concentre sur le match d’Angers, c’est ma priorité. Je suis ici pour une mission claire, la plus importante de ma carrière à ce jour. Mon objectif est de faire progresser l’équipe et de renouer avec la victoire dimanche. Il est évident que nous passerons d’une phase de mission à une phase de construction. Je ne suis pas venu au Stade Rennais pour partir dans deux mois.

Je souhaite m’inscrire dans la durée, continuer à bâtir cette équipe et la préparer aux défis futurs. Nous venons de subir deux défaites, il est crucial de briser cette spirale et de gagner à nouveau. » Des propos qui confirment que l’ancien défenseur de l’OM sera toujours à la tête du Stade Rennais la saison prochaine. Une option confirmée également par diverses sources.

Arrivé fin janvier pour succéder à Jorge Sampaoli, Habib Beye est en passe de remplir sa mission principale : assurer le maintien du Stade Rennais en Ligue 1. Son contrat comporte une option pour une année supplémentaire en cas de maintien, et selon les informations d’Ouest-France, il devrait normalement rester l’entraîneur du club breton la saison prochaine. Une information confirmée par le quotidien L’Équipe, qui rapporte que Beye aurait même commencé à travailler sur le prochain mercato estival.