Mercato ASSE : Horneland fait un premier choix fort avant l’été

L’ASSE est focalisée sur le maintien en cette fin de saison. Mais les dossiers du mercato sont sur le bureau des dirigeants, comme l’a indiqué Erik Horneland, qui semble totalement conquis par un milieu de terrain stéphanois.

Mercato et maintien : Florian Tardieu au cœur des plans de Horneland

Eirik Horneland a évoqué la question du mercato de l’ASSE cette semaine dans le média Evect. Il a assuré que la direction sportive et les dirigeants du club s’occupaient du dossier des joueurs en fin de contrat, mais aussi de la reconstruction de l’équipe pour la saison prochaine.

« Je sais que le mercato est un sujet suivi par la direction et que leur mission, leur objectif, est de construire un avenir brillant pour l’AS Saint-Étienne », a rassuré l’entraîneur des Verts.

En attendant de se pencher sérieusement sur le recrutement, Eirik Horneland semble avoir fait un premier choix dans son effectif, en encensant particulièrement Florian Tardieu (33 ans).

« Florian Tardieu est un joueur vraiment intelligent. Il fait partie des joueurs qui, sur 90 minutes de jeu, arrivent le plus facilement à mettre le ballon dans le dernier tiers du terrain. Je pense qu’il est revenu d’une période assez difficile où il jouait un peu moins cet hiver en raison de blessures. Petit à petit, à l’entraînement, il a commencé à montrer ce dont il était capable. Il a pris un peu de volume et nous avons pu l’incorporer aux rencontres, et il n’en est devenu que meilleur au fur et à mesure. C’est un joueur qui travaille dur pour l’équipe et qui sent très bien les coups », a-t-il déclaré.

« C’est aussi un joueur d’expérience, une expérience qui nous sera précieuse lors des sept prochaines rencontres de Ligue 1 », a conclu Eirik Horneland.

