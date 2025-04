ASSE : Maintien en Ligue 1, Horneland tape du poing sur la table

Dans un match crucial pour le maintien, l’ASSE a subi une défaite amère face au RC Lens (1-0). Malgré une première mi-temps encourageante, marquée par un penalty manqué, les Verts ont sombré en seconde période. La frustration était palpable chez l’entraîneur Eirik Horneland, qui a exprimé son agacement face aux erreurs répétées de son équipe.

ASSE : « C’est la même conclusion à chaque match… », le coup de gueule d’Horneland

L’ASSE a manqué un penalty contre le RC Lens en première période et s’est fait punir en seconde période par les Lensois (1-0). Frustré par les mêmes erreurs à répétition de ses joueurs, Eirik Horneland s’est montré agacé en conférence de presse d’après-match. Il a lâché des mots très forts. « C’est malheureusement la même conclusion à chaque match », a-t-il noté d’emblée.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Le recrutement mis en cause, Horneland critiqué

À voir ASSE-OL : Le derby fait déjà vibrer Eirik Horneland

« Nous nous créons des occasions en première période, obtenons un penalty juste avant la pause, et le manquons. […] Globalement, la première période était difficile car, collectivement, le RC Lens était plus agressif, mais c’était mieux qu’en deuxième période. Après la pause, nous nous sommes battus, mais nous avons joué pour ne pas encaisser de buts. Nous n’avons pas réussi à créer quoi que ce soit », a déploré le technicien norvégien.

Opération maintien : Horneland lance un appel à la révolte

Eirik Horneland a ensuite évoqué le maintien, estimant que l’AS Saint-Etienne est toujours en course malgré sa position délicate d’avant-dernier. « Si nous n’y croyons plus, la saison est finie. J’y crois et j’espère que les joueurs y croient aussi. Il nous reste six matchs, dont quatre à domicile. Ce seront des rendez-vous difficiles, mais il y aura des possibilités de prendre des points », a-t-il assuré.

Toutefois, le nouvel entraîneur de l’ASSE exige de son équipe qu’elle élève son niveau de jeu et corrige impérativement ses lacunes, car, souligne-t-il : « Le niveau de la Ligue 1 requiert de l’intensité ».

Lisez aussi : ASSE : La pique des Ultras du PSG à Saint-Etienne !

À voir Mercato FC Nantes : Le FCN veut blinder un crack !

« Nous n’arrivons pas à maintenir nos efforts sur toute la durée des matchs. […]. Nous devons améliorer les détails, comme les penalties en notre faveur, pour progresser », a demandé Eirik Horneland. À noter que l’AS Saint-Etienne recevra successivement le Stade Brestois et l’Olympique Lyonnais lors du derby, lors des prochaines journées de Ligue 1.