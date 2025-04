L’ASSE s’incline à Lens et reste relégable en Ligue 2

L’ASSE a concédé sa 17e défaite cette saison en Ligue 1, ce dimanche face au RC Lens au stade Bollaert, et reste en position de relégable à 6 journées de la fin du championnat.

ASSE : Cardona manque son penalty, le RC Lens en profite, la menace de relégation plane

L’ASSE n’a pas réussi à enchaîner une deuxième victoire consécutive à l’extérieur après celle acquise contre le Montpellier HSC (2-0) sur décision de la Commission de discipline de la Ligue Football Professionnel (LFP).

Elle s’est inclinée devant le RC Lens (1-0), à la suite du but inscrit par Goduine Koyalipou à la 75e minute de jeu. Les Verts ont pourtant eu l’opportunité de mener avant la pause. Ils ont obtenu un penalty par Zuriko Davitashvili, mais la tentative d’Irvin Cardona a été stoppée par le gardien de but des Sang et Or, Mathew Ryan.

Avec cette défaite, l’AS Saint-Etienne reste avant-dernière du championnat et risque de se faire distancer par le Havre AC et le Stade de Reims, deux concurrents directs dans la course au maintien.