ASSE : Horneland évoque les clés du maintien, avant le match crucial contre Nice

Avant le match crucial entre l’ASSE et l’OGC Nice, samedi, Eirik Horneland a évoqué la course au maintien. Selon lui, les Verts seront à la lutte avec le Havre AC et le Montpellier HSC, les deux clubs actuellement relégables.

L’ASSE dos au mur, le spectre de la relégation plane !

Actuellement 16e de Ligue 1, l’ASSE affrontera l’OGC Nice, 3e au classement après 23 journées de championnat. Contrairement à l’équipe niçoise, qui monte en puissance à l’approche de la fin de la saison, les Stéphanois peinent à sortir de la zone rouge.

Avec seulement 18 points, l’AS Saint-Etienne est en position de barragiste depuis plusieurs semaines. Elle n’a pas remporté le moindre match depuis sa victoire contre le Stade de Reims (3-1), le 4 janvier 2025, lors de la 16e journée.

L’équipe d’Eirik Horneland a concédé 4 défaites et 3 matchs nuls lors des 7 dernières journées de Ligue 1. Elle n’a donc pris que 3 points sur 21 possibles !

Maintien de Saint-Etienne : Le Havre et Montpellier, les adversaires à abattre selon Horneland

Avant le choc contre l’OGC Nice, l’ASSE n’a que 2 points d’avance sur le HAC et 4 points de plus que le MHSC. Les Stéphanois doivent donc impérativement prendre des points, car ils sont sous la menace des Havrais et des Montpelliérains.

Le coach des Verts en est évidemment conscient. « Je pense que tout le monde est conscient de notre situation. Il reste onze matches à jouer. C’est une course avec Montpellier et Le Havre, bien sûr », a-t-il déclaré en conférence de presse.

L’AS Saint-Etienne affrontera ces deux clubs, respectivement le 9 mars et le 16 mars. Deux confrontations directes et décisives dans la course au maintien en Ligue 1.

« Chaque match, chaque ballon est très important pour notre avenir. Tout le monde doit comprendre que c’est un combat quotidien pour améliorer notre situation. L’état d’esprit est primordial pour sortir vainqueur de cette bataille pour le maintien », a rappelé Eirik Horneland à ses joueurs pour conclure.