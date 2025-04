ASSE : Les mauvaises nouvelles de la défaite à Lens

C’est un parcours difficile que réalise l’ASSE cette saison. Le club stéphanois vient de perdre face au RC Lens une de ses précieuses cartouches dans cette bataille pour le maintien en Ligue 1.

ASSE : la défaite à Lens plombe encore plus le maintien

Comme nous le disions, les derniers matchs de l’AS Saint-Étienne pourraient déjà la condamner à une relégation en Ligue 2. Les Verts affrontaient le RC Lens dans le cadre de la 28ᵉ journée de Ligue 1, un match essentiel. La défaite 1-0 infligée aux joueurs d’Eirik Horneland est une vraie mauvaise nouvelle, d’autant plus que le club artésien était un des adversaires contre lesquels l’équipe pouvait espérer prendre des points.

L’unique but de la partie, inscrit par Goduine Koyalipou à la 75ᵉ minute, ruine un peu plus les chances du club de se relancer. En effet, dès la semaine prochaine, Sainté devra recevoir le Stade Brestois et, sauf énorme surprise, les chances pour les Verts de battre cette équipe sont minces. L’équipe de la Cornouaille bretonne est 8ᵉ du classement et vise une nouvelle participation à une compétition européenne. Elle ne fera aucun cadeau à ses adversaires, pas même à l’ASSE, qui flirte dangereusement avec le bas du classement.

Ligue 1 : l’ASSE voit ses chances de maintien s’amenuiser

Le rival, l’Olympique Lyonnais, postule pour une place sur le podium. La rencontre avec l’ASSE sera une opportunité de prendre des points faciles pour atteindre cet objectif. Le RC Strasbourg est dans la même dynamique que les Gones : il fera donc tout pour conserver sa 4ᵉ place. Que dire de Monaco, qui lutte avec l’OM pour la 2ᵉ place du classement ? Les dernières chances pour l’AS Saint-Étienne de prendre des points seront face au Stade de Reims et au Toulouse FC.

Assez pour sauver l’équipe de la relégation ? Pas si sûr.