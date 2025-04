ASSE-OL : Le derby fait déjà vibrer Eirik Horneland

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, pense fort au derby, son premier depuis son arrivée en Ligue 1 en décembre 2024. Il est impatient de vivre la folle ambiance de Geoffroy-Guichard contre le rival, dont il a eu des échos.

ASSE-OL : Horneland impatient de vivre son premier derby

L’ASSE affrontera l’OL le dimanche 20 avril, en clôture de la 30e journée de Ligue 1, après son prochain matchs face au Stade Brestois. À deux semaines du derby retour, Eirik Horneland a partagé ses impressions. Selon des propos rapportés par Olympique et Lyonnais, il a révélé avoir été briefé par trois anciens joueurs de l’AS Saint-Etienne en Norvège.

Il se dit impatient de vivre cette rencontre face à l’Olympique Lyonnais, surtout devant le public passionné de Geoffroy-Guichard. « Le derby, on m’en parle depuis mon arrivée. On m’en a même parlé avant. J’en ai discuté avec Ole Selnaes, Alexander Soderlund et Ben Karamoko avant de venir à Saint-Étienne », a-t-il confié.

Il a ajouté que ses deux compatriotes et le Franco-ivoirien lui ont tous souligné l’importance de ce match. « J’ai vraiment hâte de découvrir cette rencontre, surtout à Geoffroy-Guichard. L’ambiance contre le Paris SG était déjà incroyable, mais je pense que le spectacle sera encore plus beau contre Lyon. Si nous parvenons à maîtriser le match, l’ambiance sera exceptionnelle », a déclaré Eirik Horneland.

Cependant, l’ASSE devra d’abord bien négocier son prochain match contre le Stade Brestois, après avoir perdu celui contre le RC Lens ce dimanche (1-0). « Il est plus facile d’aborder ce type de match avec de la confiance. Il est donc crucial de prendre des points contre Lens et Brest », avait souligné le technicien norvégien, avant la défaite à Bollaert.

