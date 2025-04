Stade Rennais : La tension monte à Rennes !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, pousse un coup de gueule après la défaite inattendue de Rennes face à l’AJ Auxerre en Ligue 1.

Le Stade Rennais chute à domicile, Habib Beye assume pleinement

Nouvelle désillusion pour le Stade Rennais, battu à la surprise générale par Auxerre au Roazhon Park (0-1) ce dimanche en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Un revers qui empêche les Bretons de s’éloigner définitivement de la zone rouge.

Depuis l’arrivée du nouvel entraîneur Habib Beye, le Stade Rennais a concédé des défaites seulement contre des équipes de haut calibre comme le PSG, le LOSC et le RC Lens. Les Rouge et Noir ont toujours montré leurs muscles face aux concurrents directs. Mais Rennes s’est cette fois incliné face à un adversaire supposé plus abordable. Les hommes d’Habib Beye ont manqué d’inspiration.

« Je trouve que l’on s’est frustré dans ce match, face au bloc bas et au fait que l’on n’ait pas réussi rapidement à trouver la solution. On a tapé dans un bloc et on a montré de la frustration, alors qu’eux sont restés dans leur match et dans le projet qu’ils étaient venus chercher ici. On n’a pas trouvé les solutions, moi le premier », a déclaré Habib Beye après la rencontre.

Ce revers est d’autant plus regrettable qu’une victoire contre Auxerre aurait permis aux Rennais de prendre un peu d’air au classement et de viser la première moitié de tableau. « C’était un match important pour nous. C’était un adversaire direct en cas de victoire mais on n’oublie pas dans quel championnat on est. Ce qu’il fallait, c’était enchaîner, c’est la problématique du moment et on n’y arrive pas », a-t-il ajouté.

Le Stade Rennais doit se ressaisir et rebondir pour ne pas sombrer pendant ce sprint final. Les Bretons occupent actuellement la 12e place au classement avec 32 points. Avec seulement six points d’avance sur le Stade de Reims, premier relégable, à six journées de la fin, le Stade Rennais n’est toujours pas tiré d’affaire. La course au maintien reste d’actualité en Bretagne. Habib Beye secoue ses hommes pour réussir l’opération maintien.