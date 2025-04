RC Lens : Will Still sur le départ ? Une annonce tombe !

Recruté pour insuffler une nouvelle dynamique au RC Lens, Will Still se heurte à des obstacles importants dès sa première saison. Mais le président Joseph Oughourlian a publiquement affiché son désir de le conserver le plus longtemps possible.

RC Lens : Joseph Oughourlian souhaite conserver Will Still

Arrivé l’été dernier pour succéder à Franck Haise, Will Still traverse une période délicate sur le banc du RC Lens. Malgré un contrat de trois ans, son avenir dans le Nord de la France est loin d’être assuré. D’autant plus que les difficultés financières du club et la vente de plusieurs joueurs limitent la compétitivité de l’équipe en championnat.

Sous ses ordres, le RC Lens occupe actuellement la 9e place de Ligue 1, loin de son objectif de décrocher une qualification européenne. Cette situation met une pression considérable sur l’entraîneur anglo-belge. Will Still sera-t-il encore au RC Lens au terme de la saison ? Joseph Oughourlian, lors de son intervention sur RMC Sport lundi soir, a exprimé son souhait de conserver son entraîneur la saison prochaine.

« Will Still restera la saison prochaine ? Je l’espère ! Si cela dépend de moi, c’est oui », a déclaré le président du RC Lens, tout en soulignant les qualités de l’entraîneur, sa proximité avec l’identité du club et la cohésion du groupe. Reconnaissant les difficultés rencontrées cette saison, joseph Oughourlian estime que Still en ressort grandi. Et même si son avenir n’est pas définitivement scellé, les propos du président lensois témoignent d’une volonté de continuer avec le coach de 32 ans.