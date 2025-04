ASSE : Will Still redoute Saint-Etienne avant le choc face à Lens

À un jour du match entre l’ASSE et le RC Lens, Will Still s’est montré méfiant des Stéphanois qui luttent pour se maintenir en Ligue 1. Selon lui, ils auront à cœur de jouer crânement afin de s’éloigner de la zone de relégation.

Will Still met en garde le RC Lens contre l’ASSE qui joue sa survie

L’ASSE affronte le RC Lens, dimanche (15h), lors de la 28e journée de Ligue 1. L’objectif des Verts est clair : sortir de la zone rouge et se relancer dans la course au maintien. Quant aux Sang et Or, ils visent toujours une place en coupe d’Europe, après leur défaite à Lille et leur recul à la 9e place.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Will Still a mis en garde son équipe sur l’enjeu de cette rencontre pour l’AS Saint-Etienne : « On sait qu’ils jouent leur survie, ils vont tout donner », a-t-il souligné. « Si nous n’avons pas la même envie ou le même engagement qu’eux, cela ne fonctionnera pas, tout simplement », a-t-il ensuite averti.

L’entraîneur du Racing Club de Lens craint sérieusement l’équipe d’Eirik Horneland et son pressing haut.

« L’AS Saint-Étienne est une équipe qui met beaucoup d’intensité, qui fait beaucoup de courses, qui vient vous chercher, qui presse bien, ils sont bien organisés. Ils ont mis en difficulté beaucoup d’équipes, ils ont été malchanceux sur certains aspects […], mais dans l’ensemble, c’est une bonne équipe avec des individualités offensives capables de faire la différence à tout moment. Nous sommes prévenus », a déclaré Will Still.

