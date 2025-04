Mercato : Une cible de l’OM plus que jamais déterminée !

L’OM peut se réjouir d’être sur une piste qui pourrait débarquer lors du prochain mercato avec une détermination supplémentaire. Libre depuis la fin de sa suspension, Paul Pogba ne compte pas raccrocher les crampons. Marqué et forgé par des épreuves personnelles douloureuses, l’ancien champion du monde se dit prêt à relever un ultime défi.

Mercato OM : Paul Pogba, un retour sur les terrains plus proche que jamais

Depuis mi-mars, Paul Pogba est de nouveau autorisé à jouer. Sa suspension pour dopage réduite à 18 mois, le milieu de terrain tricolore cherche un nouveau point de chute, après la résiliation de son contrat avec la Juventus. Plusieurs clubs, dont l’Olympique de Marseille, suivent sa situation de près. Et le principal intéressé envoie un message fort.

« Ces épreuves m’ont donné une détermination supplémentaire. Je me sens comme un gosse qui veut devenir professionnel. Je suis redevenu le petit Paul Pogba de Roissy-en-Brie, qui va aller chercher sa place », a lâché le milieu de terrain dans un entretien accordé au magazine GQ.

Un passé récent lourd à porter

Outre sa suspension, Pogba a traversé des drames personnels. Dans son entretien à GQ, il est revenu sur son agression en 2022 : « J’ai tout caché de cette extorsion. (…) Ma femme ne savait pas, mes enfants non plus. (…) Je gardais tout pour moi. Au final, ça me rongeait », a-t-il confié. Séquestré et menacé avec une arme à feu, il a vu son frère Mathias Pogba être condamné dans cette affaire.

Entre blessures à répétition et épisodes dépressifs, Paul Pogba avoue avoir été au fond du gouffre : « Je suis tombé en dépression sans même m’en rendre compte. (…) On m’a dit que c’était le stress ». Mais aujourd’hui, il affirme être prêt à repartir de zéro. L’OM, qui rêve de se renforcer au milieu, pourrait lui offrir le terrain idéal pour se relancer.