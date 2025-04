LOSC : Un cador italien fait le forcing pour Angel Gomes

Le milieu offensif anglais du LOSC, Angel Gomes, est devenu une cible prioritaire pour un club italien en vue du prochain mercato estival.

Mercato LOSC : Un géant italien se penche sur Angel Gomes

En fin de contrat avec le LOSC en juin prochain, Angel Gomes attise les convoitises de nombreuses écuries européennes. Le milieu offensif anglais de 24 ans refuse pour le moment de prolonger son contrat avec Lille et sera libre de s’engager où il le souhaite dès cet été. Cette saison, le crack lillois a déjà fait 20 apparitions toutes compétitions confondues avec les Dogues.

Parmi les clubs intéressés, des poids lourds comme le FC Barcelone, Manchester United ou encore Tottenham auraient manifesté leur intérêt. Selon les informations de Todofichajes, le FC Barcelone serait en pole position pour s’attacher gratuitement les services d’Angel Gomes à la fin de la saison. Les dirigeants catalans ont entamé des discussions avec l’entourage du joueur et les deux camps auraient trouvé un accord de principe.

Mais selon le média italien Il Messaggero, une nouvelle piste prend de l’ampleur. L’AS Roma serait prête à lui offrir un contrat de cinq ans et une belle prime à la signature. Les dirigeants romains souhaitent renforcer leur entrejeu avec un joueur créatif et expérimenté, et Angel Gomes coche toutes les cases. D’ici là, le joueur formé à Manchester United va terminer son aventure lilloise en beauté.