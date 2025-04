PSG : Luis Campos fonce sur un incroyable crack de 16 ans !

Le PSG lorgne un prodige marocain de 16 ans pour renforcer son effectif lors du prochain mercato estival. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos, se serait déjà renseigné sur la situation du joueur.

Mercato PSG : Abdellah Ouazane dans le viseur du Paris SG

Le PSG continue de miser sur la jeunesse. Selon les informations d’Africafoot, le club de la capitale s’intéresse de près à Abdellah Ouazane, milieu de terrain marocain de 16 ans qui évolue actuellement à l’Ajax Amsterdam. Ce jeune talent, en grande forme, a récemment impressionné lors de la CAN U17 et a notamment contribué à la victoire éclatante du Maroc contre l’Ouganda (5-0).

Luis Campos, le directeur sportif du PSG, suit de très près la progression du jeune joueur. Polyvalent, Abdellah Ouazane attire aussi l’attention de nombreux clubs comme Manchester City et l’AC Milan. « Abdellah Ouazane, jeune talent de l’Ajax, affole les grands d’Europe ! Manchester City, l’AC Milan et le PSG s’intéressent à lui, mais le club néerlandais veut le conserver et prévoit une revalorisation après la CAN U17 », a révélé le média.

Ce dossier s’annonce donc complexe pour les pensionnaires du Parc des Princes. Mais le Paris SG pourrait avoir un argument de poids dans ce dossier : la présence d’Achraf Hakimi, compatriote et modèle pour le jeune joueur.