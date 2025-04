OL : L’expérience du haut niveau, l’atout caché contre M.U

L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, peut s’appuyer sur les joueurs de son équipe ayant l’expérience du haut niveau lors de la double confrontation avec Manchester United en Ligue Europa.

Lacazette, Niakhaté, Tagliafico, Tolisso, Matic, Mata : La carte maîtresse de l’OL face à United ?

L’OL affronte Manchester United au Groupama Stadium ce jeudi soir à partir de 21h, dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue Europa. Conscient du fait que son adversaire est un ogre européen, qui de plus est invaincu dans la compétition cette saison, Paulo Fonseca croit pouvoir compter notamment sur les joueurs qui connaissent le haut niveau.

Il y en a au moins six : le capitaine Alexandre Lacazette, la recrue estivale Moussa Niakhaté, les champions du monde Nicolas Tagliafico (2022) et Corentin Tolisso (2018), ainsi que Nemanja Matic et Clinton Mata.

« Nous avons beaucoup de joueurs expérimentés, mais je ne pense pas que ce sera un facteur décisif », a-t-il confié en conférence de presse d’avant-match. « Lacazette, Tolisso, Matić, Mata, Tagliafico, Niakhaté… ce sont tous des joueurs qui ont joué au plus haut niveau. C’est un atout, bien sûr, mais ce n’est pas cela qui fera la différence », a-t-il prévenu ensuite.

Paulo Fonseca privilégie en effet le collectif. S’il ne peut certes pas disposer des deux ailiers Malick Fofana et Ernest Nuamah (blessés), ainsiq que Tanner Tessmann, il espère que la force collective des Gones pourra faire la différence face aux invincibles Red Devils.

« Nous allons jouer avec l’ambition de gagner. Je sens une vraie motivation dans le groupe. Nous jouerons à domicile, avec le soutien de nos supporters. On veut tout donner pour l’emporter, et je sens que l’équipe est prête », a-t-il rassuré.