Stade Rennais : Un œil sur deux cracks de Montpellier !

La probable relégation de Montpellier en Ligue 2 va provoquer le départ de ses meilleurs éléments. Et le Stade Rennais entend bien en profiter. Deux noms retiennent l’attention en Bretagne.

Mercato Stade Rennais : Habib Beye lorgne deux pépites de Montpellier HSC

Montpellier se dirige vers la relégation en Ligue 2 et pourrait perdre certains de ses hommes. Les clubs de Ligue 1 guettent les opportunités que pourrait engendrer cette descente, et le Stade Rennais semble bien positionné pour réaliser deux jolis coups : l’acquisition de Teji Savanier et Joris Chotard.

Malgré une saison moins solide, Téji Savanier conserve une belle cote en Ligue 1. À 32 ans, le meneur de jeu montpelliérain livre de belles performances. Titulaire indiscutable de Montpellier HSC, il a déjà disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues avec son club cette saison, a inscrit deux buts et délivré 5 passes décisives.

Son salaire de plus de 200 000 euros mensuels pourrait freiner certains prétendants, mais pas Rennes. Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, apprécierait son profil, selon les informations de Livefoot. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Teji Savanier est estimée à 3 millions d’euros. Il est lié au club héraultais jusqu’en juin 2026.

Teji Savanier n’est pas le seul joueur montpelliérain à séduire les dirigeants bretons. Depuis plusieurs mois, les dirigeants du SRFC suivent Joris Chotard. Le milieu de terrain de 22 ans, formé au MHSC, est sous contrat jusqu’en 2026, mais un départ en fin de saison semble inévitable pour permettre au club héraultais de récupérer une indemnité de transfert. Le board rennais pourrait sauter sur l’occasion.

Cette saison, Joris Chotard a déjà disputé 21 rencontres toutes compétitions confondues avec Montpellier HSC. Sa valeur marchande est estimée à 7 millions d’euros par Transfertmarkt. Les dirigeants du Stade Rennais n’ont pas encore formulé d’offres concrètes pour les deux joueurs. Les discussions pourraient bientôt débuter.