L’ASSE et le Havre enfoncent Montpellier, Jean-Louis Gasset viré

Les défaites de Montpellier HSC contre l’ASSE, puis le Havre AC, deux adversaires directs des Montpelliérains dans la course au maintien, ont scellé le sort de Jean-Louis Gasset. Il a été limogé ce lundi, à 6 journées de la fin de la saison.

Mercato : Le MHSC se sépare de Jean-Louis Gasset

Le Montpellier HSC s’est séparé de Jean-Louis Gasset ce lundi, à la suite de défaites contre l’ASSE (2-0), puis Le Havre (0-2), lors des deux dernières journées de Ligue 1. Ces défaites ont été concédées au stade de la Mosson face à deux équipes également engagées dans la lutte pour le maintien. ❗️𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹

D’un commun accord, le MHSC et Jean-Louis Gasset ont décidé ce jour de mettre fin à la mission qui avait été confiée à ce dernier. Jean-Louis Gasset n’est plus l’entraîneur de l’équipe professionnelle masculine à compter de ce jour. pic.twitter.com/GkYzuMtr3e— MHSC (@MontpellierHSC) April 7, 2025

Après les défaites contre l’ASSE et le Havre, Gasset avait perdu espoir

Dimanche, le technicien de 71 ans n’était plus motivé à l’idée de finir la saison sur le banc de La Paillade. « On est mauvais, on n’a pas notre place en Ligue 1, point barre », avait-il martelé en rappelant les matchs cruciaux perdus contre des concurrents directs : « Il y a trois semaines, on disait qu’on jouait les trois équipes qui sont au-dessus de nous […]. En trois matchs, zéro but inscrit. Il faut arrêter d’espérer. »

Pour rappel, Jean-Louis Gasset avait été nommé en octobre en remplacement de Michel Der Zakarian. Il a dirigé 20 matchs pour seulement 3 victoires, 2 nuls et 15 défaites. Le Montpellier HSC est dernier du championnat avec seulement 15 points en 28 journées disputées.

